Båtulykken på Helgeland: Svekket mistanke for seks personer

Natt til lørdag kantret en fritidsbåt med ni personer i sjøen ved øya Teksmona i Meløy. To personer omkom i ulykken. Foto: Politiet / NTB

NTB

Sju personer ble siktet etter båtulykken i Meløy på Helgeland lørdag. Men grunnlaget for mistanke er svekket for alle utenom båtføreren, ifølge politiet.

To personer døde i ulykken, og de som overlevde, ble siktet. Politiadvokat Gaute Rydmark sier at de begynner å få et bilde av hva som skjedde, skriver VG.

De ni personene om bord hadde vært i et sosialt lag på en øy utenfor Meløy, sier politiadvokaten. På vei tilbake skal de ha havnet på gal kurs.

Det var klokken 01.18 natt til lørdag at politiet ble varslet om ulykken, hvor en båt kjørte på land ved øya Teksmona i Meløy på Helgeland i Nordland. De ni om bord var i alderen 18 til tidlig i 20-årene.

Det var høy fart og rus involvert, ifølge politiet.