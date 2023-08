NTB

Dette er blant de ventede hendelsene mandag 28. august.

Behandling av kravet om prøveløslatelse for Stig Millehaugen

Forvaringsdømte Stig Millehaugen begjærer seg mandag prøveløslatt i Oslo tingrett. Millehaugen ble dømt til 21 års forvaring med ti års minstetid for drapet på gjenglederen Mohamed Javed i Oslo i 2009, og har sonet ut minstetiden.

Statsadvokat Kristian Jarald vil ikke slippe ham ut, mens Millehaugens forsvarer, advokat Morten Furuholmen, mener klienten ikke lenger utgjør noen fare for allmennheten.

Foreldre og storebror i omfattende overgrepssak i retten

To foreldre, en storebror og en nabo står tiltalt når Hordaland tingrett mandag starter en ti uker lang rettssak om grove overgrep mot tre barn.

To av ofrene er søsken og barna til en kvinne i 40-årene og en mann i 50-årene, som begge er tiltalt for grove overgrep fra barna var under ti år gamle. Også parets eldste sønn, som er i slutten av 20-årene, er tiltalt i saken.

En nabo av foreldreparet i 30-årene er også tiltalt for å ha voldtatt naboens datter og sin egen sønn da de begge var under ti år gamle.

Føderal dømmer vurderer begjæring fra Trumps stabssjef

Tidligere stabssjef i Det hvite hus under Donald Trump, Mark Meadows, vil at saken anlagt mot ham i Fulton fylke i Georgia skal gå for en føderal domstol. 28. august vurderes begjæringen av en føderal dommer.

Mandag skal også dato settes for den føderale rettssaken mot Trump om påvirkning av valget. Spesialetterforsker Jack Smiths kontor har bedt om at rettssaken starter 2. januar.

Mann tiltales for spionasje i Sverige

Svensk påtalemyndighet offentliggjør tiltalen i saken mot en opprinnelig russisk mann i 60-årene som i Sverige er anklaget for grov ulovlig etterretningsvirksomhet. I fjor ble han sammen med kona si pågrepet i en storstilt politiaksjon der han var siktet for å drevet spionasje for den russiske militære etterretningsorganisasjonen GRU.

Mannen flyttet fra Russland til Sverige rundt årtusenskiftet og ble svenske statsborger i 2010. Påtalemyndigheten mener han har spionert både mot Sverige og USA.

USA markerer at det er 60 år siden Washington-marsjen

Mandag er det 60 år siden Martin Luther King holdt sin berømte «I Have a Dream-tale» i Washington 28. august 1963. I USA vil dagen bli bredt markert.

USAs president Joe Biden og visepresident Kamala Harris vil markere feiringen mandag morgen med et møte med familien til King., nøyaktig 60 år etter et møte daværende president John F. Kennedy hadde med King om morgenen før marsjen.

Casper Ruud spiller første kamp i US Open

Tennisspiller Casper Ruud (24) skal opp mot amerikanske Emilio Nava (21) i den første runden av årets siste Grand Slam-turnering.

Mandag kveld går kampen mot Nava som er rangert som nummer 154 i verden. Ruud på sin side er på 5.-plass på ATP-rankingen.