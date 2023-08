Flom skaper problemer for tog og vei – Drammen setter krisestab

NTB

Flomvarsler og stengte veier preger starten av denne uka. Flere steder er flomvarslene oppgradert til rødt nivå.

Søndag ettermiddag sendte meteorologene ut rødt farevarsel for flom i deler av Drammensvassdraget. Farevarselet gjelder for kommunene Søndre Land, Gran, Ringerike, Jevnaker, Hole, Modum og Lier.

Det gjelder kun for hovedvassdraget, og ikke de mindre elvene.

Vannstanden i Tyrifjorden ventes å nå omtrent samme nivå som under ekstremværet Hans, ifølge NVE.

For nedre deler av Drammenselva er varselet på oransje nivå, som også er nivået for Mjøsa og Vorma og deler av Innlandet og Viken.

Alle varslene gjelder fram til tirsdag morgen.

Drammen setter krisestab

Det er ventet stigende vannstand i Drammen, og kommunen frykter at situasjonen kan bli verre enn etter ekstremværet Hans.

Kommunen har derfor satt krisestab.

– Flomvernet som er satt opp langs Drammenselva, er dimensjonert til å håndtere et flomnivå på 3,5 meter over vannstanden i fjorden, men vannstanden er ventet å nå dette nivået. Det betyr i verste fall at flomvernet ikke er tilstrekkelig for å hindre at vannet flyter inn i boligområder, skriver kommunen på sine sider.

Også Nesbyen har satt krisestab etter enda en flom søndag.

Togtrøbbel flere steder

Flytoget kjører kun 20-minutters avganger til og fra Oslo lufthavn på grunn av flom på deler av Oslo S, opplyste Bane Nor sendt søndag kveld. En ny oppdatering er varslet mandag klokken 12.

Også ved Hauketo i Oslo skaper flom problemer og fører til forsinkelser og innstillinger på grunn av færre spor i bruk. Dette rammer Østfoldbanen. På Eidsvoll er situasjonen den samme.

Sørlandsbanen ble ved 6.30-tiden mandag morgen stengt mellom Mjøndalen og Gulskogen på grunn av flom. Prognosen for gjenåpning er usikker.

Bergensbanen er stengt mellom Geilo og Gol på grunn av store vannmengder. Her er det varslet ny oppdatering klokken 9 mandag.

Stengte veier

Flere veistrekninger er også stengt på grunn av flom mandag morgen. Det gjelder blant annet riksvei 7 mellom Bromma og Gol, fylkesvei 2906 Liodden i Nesbyen og fylkesvei 2910 Rukkedalsveien.

I Drammens-området er E134 stengt mellom Steinbergveien bro i Drammen og Loe bro i Øvre Eiker, mens fylkesvei 2708 Mjøndalen er stengt i retning Mjøndalen.

I vest er fylkesvei 53 Årøyni mellom Årdalstangn og Naddvik stengt på grunn av flom, melder Vegtrafikksentralen vest.