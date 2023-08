Rødt farevarsel for flom i deler av Drammensvassdraget: – Svært alvorlig situasjon

Meteorologene har sendt ut rødt farevarsel for flom i deler av Drammensvassdraget.

NTB

Meteorologene har sendt ut rødt farevarsel for flom i deler av Drammensvassdraget.

Farevarselet gjelder for kommunene Søndre Land, Gran, Ringerike, Jevnaker, Hole, Modum og Lier.

Det gjelder kun for hovedvassdraget, og ikke de mindre elvene.

– Vannstanden i Randsfjorden har allerede har passerte rødt nivå på søndag. Tyrifjorden og Sperillen venter vi når rødt nivå i løpet av mandag, sier flomvakt Stein Beldring i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en pressemelding.

Samme nivå som Hans

NVE understreker at det er en svært alvorlig situasjon som kan føre til omfattende konsekvenser og skader. Det kan bli omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på bebyggelse og infrastruktur.

Vannstanden i Tyrifjorden ventes å nå omtrent samme nivå som under ekstremværet Hans, ifølge NVE.

– Men det vil være lavere enn Hans i Randsfjorden, Sperillen og Krøderen. Det ventes også lavere vannstand i Storelva i Hønefoss. For nedre deler av Drammenselva ved Mjøndalen ventes vannføring rett over nivået under Hans, med kulminasjon mandag eller tirsdag, sier Beldring.

Ber folk sikre biler og campingvogner

Han ber alle sikre og flytte gjenstander, biler, båter og campingvogner bort fra de utsatte områdene langs nevnte elver og innsjøer.

– Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Hold deg oppdatert om situasjonen. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser, heter det fra NVE.

Farevarselet gjelder fram til tirsdag morgen.