Gult farevarsel om styrtregn i Møre og Romsdal og Trøndelag

I ettermiddag og i kveld ventes det kraftige regnbyger i deler av Møre og Romsdal og Trøndelag.

NTB

Det er sendt ut gult farevarsel for styrtregn for deler av Møre og Romsdal og Trøndelag søndag. Ifølge meteorologene kan det komme over 20 millimeter i timen.