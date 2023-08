Stjørdal: Mann siktet for drap på kona

En kvinne i 20-årene ble lørdag kveld funnet død i en bolig i Stjørdal. Ektemannen er siktet for drap. Foto: Joakim Halvorsen / NTB

NTB

En kvinne i 20-årene ble sent lørdag kveld funnet død i en bolig i Stjørdal. Kvinnens ektemann er siktet for drap, opplyser politiet.

Lørdag kveld ble en mann i 20-årene siktet for drap, etter funn av en død kvinne i en bolig i Stjørdal sentrum. Søndag opplyser politiet at de to var gift.

– Den avdøde er en kvinne i 20-årene, som var gift med den siktede mannen. De to delte bopelen der den avdøde ble funnet, skriver politiet i en pressemelding søndag formiddag.

Det var mannen selv som varslet dem, og han meldte seg for politiet. Han er pågrepet og siktet for drap, opplyste påtaleansvarlig Thomas Berg til NTB lørdag kveld.

– Bakgrunnen for siktelsen er i hovedsak funn på åstedet, sa Berg lørdag.

Ingen andre mistenkte

Politiet opplyser at mannen har forklart seg i avhør, men ønsker ikke å si noe om hva mannen har forklart eller hvordan han stiller seg til straffskyld, av hensyn til vitnepåvirkning.

– Det vil fremover bli gjort flere avhør av mannen og kretsen rundt ham og fornærmede i saken, sier Berg.

Det vil også bli gjort flere kriminaltekniske undersøkelser og gjennomgang av elektroniske beslag.

Det er per nå ingen andre mistenkte i saken enn den siktede mannen.

– Av hensyn til etterforskningen er det for tidlig å si noe om dødsårsak og motiv for drapet. Den siktede mannen vil trolig fremstilles for fengsling i Trøndelag tingrett mandag, sier Berg.

Kriseteam koblet på

– Det er en tragisk hendelse som går inn på folk. Vi kjenner alle på at det må være vondt for dem som sitter igjen i en slik situasjon. Tankene våre går til de pårørende, sier ordfører Eli Arnstad til Adresseavisen.

Politiet opplyser at Stjørdal kommunes kriseteam lørdag kveld ble koblet på saken for å ta vare på de pårørende.

– Vårt kriseteam jobber profesjonelt med situasjonen og dem som er berørt. Alle som trenger oppfølging fra kommunen, skal få det, sier Arnstad.

Trøndelag politidistrikt fikk melding om saken klokka 20.01 lørdag kveld.