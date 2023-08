Regnvær i Oslo førte til telefonstorm til brannvesenet

Brannvesenet i Oslo fikk natt til søndag inn over 2000 telefoner etter det voldsomme regnværet.

– Vi har opplevd stort trykk gjennom hele natten og videre ut over morgenen med hendelser tilknyttet vanninntrenging i boliger, skriver 110-sentralen på X/Twitter.

Til Avisa Oslo opplyser brannvesenet at de har fått over 2000 telefoner fra folk som trenger hjelp. Ved 8-tiden søndag sto fortsatt nærmere 100 oppdrag på vent.

De fleste av disse må nok håndteres av huseier selv.

–Prioriterer knallhardt

– Vi har hatt biler ute i hele natt, og vi prioriterer knallhardt. Vår oppfordring er at folk har hovedansvar for egen eiendom. Vi er nødt til å prioritere liv og helse, samt kritisk infrastruktur, sier, sier vaktkommandør i 110-sentralen Brede Bratli til avisen.

– Vi anbefaler alle å redde det av verdier de kan selv, og kontakte sitt eget forsikringsselskap. Opplever du nød, ring 110, skriver 110-sentralen på X.

Ifølge Bratli er det mer vann i Oslo og Bærum nå enn under ekstremværet Hans.

I Oslo har flere elver gått over sine bredder, blant annet Alnaelva. I tillegg er hovedveinettet stengt flere steder i Oslo.

Store vannmengder på E6 øst i Oslo natt til søndag. Les mer Lukk

If: Over 150 henvendelser

Forsikringsselskapet If har mottatt over 150 skadehenvendelser fra Oslo og Østlandet etter det voldsomme regnværet natt til søndag.

Det kraftige regnet har ført til vann inn i kjelleren i mange bygninger i Oslo.

Allerede klokken 08.30 søndag hadde forsikringsselskapet If mottatt over 150 skadehenvendelser fra Oslo og Østlandet for øvrig. De venter at tallet stiger kraftig utover søndagen.

– Fortvilte boligeiere og forretningsdrivende prøver å redde verdier fra vannskader. Det er først og fremst i Oslo-området skadene kommer inn fra, men også andre steder på Østlandet er rammet av overflatevann inn i kjellere og førsteetasjer i boliger og forretningsbygg, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Kommunikasjonssjefen sier at det kommer til å ta dager og uker å få full oversikt over hvor mange som egentlig er rammet. Han har foreløpig ikke noe anslag på hva skadene utgjør i kroner og øre.