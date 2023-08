Kvinne falt fem meter ned en murkant i Kristiansund

NTB

En kvinne falt natt til søndag fem meter ned en murkant i Kristiansund sentrum. Skadeomfanget er ikke kjent.

Like etter klokken 2 fikk politiet melding om at en noen hadde observert at en kvinne falt ned en murkant i Kristiansund sentrum.

– Fallet var på cirka fem meter, skriver politiet i Møre og Romsdal på X/Twitter.

Politiet opplyser at det ikke er mistanke om at noen andre har forårsaket ulykken.

Skadeomfanget er foreløpig ukjent, men kvinnen ble tatt hånd om av helsepersonell etter ulykken.