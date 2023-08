Styrtregnet førte til store problemer på veiene rundt Oslo – du må fortsatt regne med forsinkelser

NTB

På grunn styrtregn og store vannmengder ble folk bedt om å unngå å kjøre inn mot Oslo sentrum søndag morgen. Vegtrafikksentralen venter at situasjonen bedrer seg utover dagen.

Meldingen om å unngå å kjøre inn mot Oslo sentrum ble sendt ut da det regnet som verst, men nedbøren har avtatt ut over morgenen. Dermed ventes det at situasjonen bedrer seg i løpet av formiddagen.

– Folk må holde seg oppdatert på den strekningen de skal kjøre og regne med litt forsinkelser siden det er noen stengte veier og redusert fremkommelighet, sier trafikkoperatør Tone Sorken til NRK søndag morgen.

Ved 7-tiden var det blant annet stengt på E6 etter Ryen i retning Moss.

– Der er det oversvømmelse som dekker både inngående og utgående. E18 Mosseveien er stengt i inngående, men mulig å passere sørover. E18 ved Sjølyst er stengt, så der er det omkjøring på Ringveien, sier Sorken.

Politiet i Oslo opplyste i 8-tiden at det fremdeles var mye vann på sentrale veinett.

– Vi henstiller bilister til å følge de anviste omkjøringene, skriver politiet på X/Twitter.

Ellers på Østlandet er en rekke veier stengt på grunn av oversvømmelse. Også for skinnegående trafikk har vannmengdene ført til problemer.

På Østfoldbanen opplyser Bane Nor at det kan oppstå forsinkelser på grunn av store mengder vann på stasjonsområdet, mens Bryn stasjon er stengt for togtrafikk på grunn av flom. Her varsler Bane Nor en ny oppdatering klokka 12.

– Du må regne med forsinkelser og innstillinger, skriver Bane Nor på sine nettsider.