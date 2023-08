Regjeringen lover 1500 nye sykehjemsplasser

NTB

Regjeringen foreslår å bevilge 300 millioner kroner i statsbudsjettet, tilsvarende 1500 nye sykehjemsplasser i statsbudsjettet for 2024

Det skriver de i en pressemelding lørdag kveld.

– Det skal være trygt å bli eldre i Norge, enten du trenger hjelp hjemme eller en sykehjemsplass, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Av mange viktige saker i dette valget, er eldreomsorg den viktigste. Det er helt avgjørende at fellesskapet tar ansvaret for dette. Derfor setter vi av midler til nye sykehjemsplasser neste år, i tillegg til et løft for de som jobber i eldreomsorgen, legger han til.

– Vil prioritere god kvalitet

Han får støtte av helse- og omsorgsminister og partikollega Ingvild Kjerkol.

– Alle som trenger en sykehjemsplass, skal få det. Regjeringen vil derfor prioritere fagfolk og kompetanse for god kvalitet i eldreomsorgen, sier statsråden.

I pressemeldingen varsler regjeringen at 300 millioner kroner vil bli bevilget til første års utbetaling over budsjettet til Helse- og omsorgsdepartementet for 2024.

Dermed øker investeringstilskuddet fra 2,7 milliarder i 2023 til 3 milliarder kroner i 2024.

– Vi vil bidra til gode tjenester nært folk og støtte opp om det viktige arbeidet kommunene gjør for å sikre en verdig eldreomsorg, sier kommunal og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

– Valgflesk

Helsepolitisk talsperson Bård Hoksrud i Fremskrittspartiet reagerer på nyheten.

– Dette oser valgflesk, sier han til NTB.

Stortingsrepresentanten sier at det under Støres regjering har vært en drastisk nedgang i antall nye plasser i eldreomsorgen.

I fjor ble det kun gitt statlig støtte til 481 nye omsorgsplasser, og for 2023 foreslo de ingen penger i statsbudsjettet til nye sykehjemsplasser, sier Hoksrud.