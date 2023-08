Festival i Bergen stanset av lynet

NTB

Regn, lyn og torden har lørdag skapt problemer for musikkfestivalen Feelings i Bergen.

Midt i Anna of the Norths konsert på ble det klart at konsertene på festivalen blir stanset inntil videre, skriver Bergensavisen.

– Vi stanser på grunn av lynnedslag innenfor sikkerhetssonen vår. Dette er en vanlig prosedyre vi må foreta oss når noe slikt skjer. Det må gjøres av hensyn til utstyr og publikums sikkerhet, sier festivalsjef Frank Nes til avisen.

Han kan ikke anslå når konsertene kan starte igjen.