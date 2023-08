Siktede etter knivstikkingen ved UiO varetektsfengsles i fire uker

NTB

23-åringen som er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Universitetet i Oslo, er varetektsfengslet i fire uker.

Det bekrefter mannens forsvarer, advokat Petar Sekulic, til NRK.

Den 23 år gamle mannen er ilagt brev- og besøksforbud i hele perioden, går det fram av kjennelsen fra Oslo tingrett. Retten mener det er skjellig grunn til å mistenke mannen for drapsforsøk og grov kroppsskade, i tråd med politiets siktelse.

– Etter rettens vurdering vil siktede dersom han nå løslates, kunne forspille elektroniske bevis og påvirke andre sine forklaringer. Siktede kan forvente en streng straff ved domfellelse, og det er etter rettens syn sannsynlighetsovervekt for at siktede vil benytte muligheten til å forspille bevis dersom han nå løslates, står det i kjennelsen.

Lørdagens fengslingsmøte gikk som kontorforretning, altså at den siktede mannen ikke var til stede. Han hadde i forkant samtykket til politiets krav om fire ukers fengsling selv om han nekter straffskyld for drapsforsøk.

Erkjenner delvis straffskyld

Mannen er siktet for både drapsforsøk og grov kroppsskade etter at han knivstakk to ansatte ved Universitetet i Oslo torsdag. Den ene, en 63 år gammel førsteamanuensis, ble stukket i mageregionen og påført alvorlige skader. Hun var fredag kveld fremdeles innlagt på sykehus.

Den andre kvinnen, som er i 30-årene og ansatt som universitetslektor, fikk lettere skader i angrepet.

I kjennelsen fra Oslo tingrett vises det til at den siktede i avhør har erkjent straffskyld for å knivstukket den første kvinnen.

– Han har ikke hatt noen tanke å drepe fornærmede, men han erkjenner som kjent straffskyld for kroppsskade, sier forsvareren.

Skal ha strøket på eksamen

Politiet har sagt lite om hendelsesforløp og motiv i saken. Kilder opplyser til både NRK og VG at studenten nylig skal ha strøket på eksamen.

Det skal ifølge VG ha vært under en samtale mellom studenten og de to lærerne at studenten dro fram en kniv og gikk til angrep.