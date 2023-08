Ordføreren i Meløy: Vi har mistet to av våre ungdommer

NTB

– Det er en forferdelig ulykke som har rammet oss i Meløy, sier ordfører Sigurd Stormo etter ulykken der to personer døde natt til lørdag.

Ordføreren møtte pressen sammen med politiet lørdag morgen, skriver Avisa Nordland. Meløy kommune har satt krisestab etter ulykken der ni ungdommer var involvert, og to dem døde, etter at en båt kjørte på et svaberg natt til lørdag.

– I natt har vi mistet to av våre ungdommer. Det er to ungdommer som hadde livet foran seg. Våre tanker går til de omkomne, de som er skadd, de pårørende, til familie og venner, sa en tydelig preget ordfører.

– Det er en forferdelig ulykke som har rammet oss i Meløy, en liten kommune der alle kjenner alle, sa ordføreren videre.

Han trakk fram at det er ni ungdommer som er direkte berørt av ulykken og dermed mange familier.

Kommunene åpner lørdag Fore kirke fra klokken 12 til 15 og igjen søndag fra klokken 13 til 16. Der vil prest og representanter fra kommunens kriseteam være til stede.