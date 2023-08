NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, lørdag 26. august.

Styrtregn flere steder i Sør-Norge

Det er utstedt et nytt farevarsel for styrtregn flere steder i landet i dag. Rogaland er spesielt utsatt, ifølge Meteorologisk institutt. Det er også ventet spesielt store nedbørsmengder i Gudbrandsdalen, Valdres og Hallingdal. Regnværet kommer kun noen uker etter at ekstremværet Hans herjet i samme område. Også deler av Agder kan vente seg mye nedbør.

Astronauter til ISS

Et nytt mannskap skal reise til Den internasjonale romstasjonen ISS i SpaceX-fartøyet Dragon. Mannskapet består av den amerikanske Nasa-astronauten Jasmin Moghbeli, danske Andreas Mogensen fra Esa, japanske Satoshi Furukawa og russiske Konstantin Borisov. Oppskytningen skulle ha funnet sted i går, men ble utsatt.

Borgerrettighetsledere markerer marsjen til Washington

Al Sharpton, Martin Luther King III og Arndrea Waters King står i spissen for markeringen av 60-årsdagen for March on Washington. Marsjen var en demonstrasjon i USAs hovedstad Washington D.C. som regnes som et høydepunkt under den amerikanske borgerrettighetsbevegelsen. Selve årsdagen for marsjen er 28. august.

Tikampen i VM avgjøres

Sander Skotheim og Markus Rooth skal til pers når tikampen i friidretts-VM skal avgjøres i Budapest. Tjalve-utøverne jakter begge på sterke plasseringer. Den siste og avgjørende øvelsen er 1500 meter og starter 21.25.