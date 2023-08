Jens Stoltenberg blant gjestene på 50-årskalas på Slottet

NTB

Nato-sjef Jens Stoltenberg er blant de hundrevis av gjestene på kveldens bakgårdsfest i anledning kronprinsparets felles 50-årslag.

Stoltenberg og konen Ingrid Schulerud er blant de mange gjestene på Slottet fredag kveld.

En lang rekke regjeringsmedlemmer og samfunnstopper er også på plass, deriblant statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Til stede er også statsforvalter Bent Høie i Rogaland i tillegg til kultur og idretts-profiler som Yosef Wolde-Mariam, Birgit Skarstein, Aksel Lund Svindal og Arne Scheie for å nevne noen få.

Kronprinsparet fylte begge 50 år i sommer, men har lagt selve bursdagsfesten på sin bryllupsdag. Statsministeren har for øvrig bursdag selv fredag.

– Det er ikke hver dag du får feiret en bursdag på Slottet. Det er ikke jeg som skal feires i dag, men det er litt stas, det må jeg si, sier Støre til VG på vei inn til festen.

Det er ventet 380 inviterte fra hele landet, ifølge Slottet.

I tillegg til familien står representanter fra det offisielle Norge – stortingspresident, regjering, høyesterettsjustitiarius, parlamentariske ledere, statsforvalterne og organisasjonsliv på gjestelista.

Det er også invitert representanter fra organisasjoner kronprinsparet har beskytterskap for, samt et knippe samarbeidspartnere gjennom årene og mennesker som kronprinsparet har møtt på reiser i over 20 år.

Kveldens feiring blir sendt på NRK.