Politiet etter drapet på Jonas Henriksen: – Etterforskningen kan ta tid

Politiadvokat Tine Henriksen sier politiet har mottatt over 250 tips etter at Jonas Henriksen (30) ble funnet drept. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

NTB

Over én uke etter at Jonas Henriksen ble funnet drept i nærheten av en hytte i Nes i Ådal er ingen pågrepet. Tipsene renner fortsatt inn til politiet.

– Vi mottar en stor mengde informasjon hver eneste dag. Så langt har vi gjennomført rundt 60 vitneavhør og mottatt over 250 tips. Fremdeles er det flere personer vi ikke har avhørt, sier politiadvokat Tine Fredriksen til NTB.

Foreløpig er ingen personer pågrepet eller siktet for drapet.

– For oss er svært viktig å etterforske denne saken bredt. Det er en krevende sak, og vi må ta høyde for at etterforskningen kan ta tid, sier politiadvokaten.

Det var 17. august Henriksen ble funnet død i nærheten av en hytte i Nes i Ådal. Saken ble først etterforsket som et mistenkelig dødsfall, men etter å ha fått den foreløpige obduksjonsrapporten, oppgir politiet at de er sikre på at Henriksen ble drept.

– Vi har en klar formening om hvordan drapet fant sted, men av hensyn til etterforskningen vil vi ikke gå i detaljer rundt dette på nåværende tidspunkt. Vi er redde for at det kan skade etterforskningen, sier Fredriksen.

Politiadvokaten understreker at det er en rekke hypoteser knyttet til drapet.

– Vi kan ikke utelukke noen av dem. I den forbindelse har vi bedt om bistand fra hele politidistriktet. Når vi vurderer hypotesene, er det også naturlig å be om bistand fra de andre politidistriktene.

Kripos bidrar også til etterforskningen med taktiske og tekniske undersøkelser på åstedet.