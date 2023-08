NRK måtte trekke feilaktig måling: Alle tallene var feil

Etter at InFact fredag ga beskjed om at de hadde gjort en feil, og at tallene måtte trekkes, avpubliserte NRK sin sak umiddelbart.

NTB

NRK har avpublisert Vestfold-målingen som ble publisert fredag morgen. Årsaken er at alle tallene var feil.

Fredag morgen publiserte NRK en Vestfold-måling gjort av InFact, der Høyre gikk tilbake 8,8 prosentpoeng og borgerlig side hadde mistet flertallet.

Meningsmålingen var bestilt i samarbeid med Vestfold-avisene fra Amedia, Sandefjords Blad, Østlands-Posten, Gjengangeren og Tønsbergs Blad – og ble blant annet gjengitt av NTB.

Nå viser det seg at alle tallene var feil, skriver Journalisten.

Etter at InFact fredag ga beskjed om at de hadde gjort en feil, og at tallene måtte trekkes, avpubliserte NRK sin sak umiddelbart. Da hadde saken ligget ute i rundt tre timer.

– Alle tallene var feil. Alle. Og mandatberegningen var feil, sier nyhetssjef i Vestfold og Telemark Richard Aune – som mener dette er svært alvorlig, særlig midt under en valgkamp.

– Nå kommer vi til å be InFact om en grundig redegjørelse om hva som faktisk har skjedd, og vil innkalle til et møte for å forstå hva feilen var, sier Aune.

Daglig leder i InFact, Lars Helander, sier det var feil i en vektenøkkel som gjorde at tallene ikke ble riktige og at de måtte trekke målingen.

– Feilen oppsto fordi Vestfold ikke lenger er et eget fylke, men er slått sammen med Telemark, sier Helander.

NTB siterte NRKs sak om målingen. Saken er nå skrevet om.