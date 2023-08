Styrtregnvarsel for Østlandet: Vegvesenet advarer mot unødvendig kjøring

Her trafikk på E16 i Ringerike under uværet Hans tidligere i august.

NTB

Statens vegvesen advarer mot unødvendig kjøring i helgen på deler av Østlandet. Årsaken er et nytt farevarsel om styrtregn.

Spesielt store nedbørsmengder er det meldt for Gudbrandsdalen, Valdres og Hallingdal.

– Så vi vil allerede nå anbefale folk å begrense kjøringen til det høyst nødvendige. Veier kan bli stengt på kort varsel. Planlegg helgens aktiviteter ut fra dette. Vi viser til at E6 i Trøndelag fortsatt er stengt etter styrtregnet de siste dagene, sier seksjonssjef Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen i en pressemelding.

Han forklarer at Vegvesenet fortsatt driver med opprydding etter Hans, og styrtregnet som er meldt over store deler av Østlandet fra og med lørdag formiddag, gjør at de allerede nå vil advare folk om at det kan bli redusert framkommelighet på veiene i helgen.

Statens vegvesen og driftsentreprenører har hatt en intensiv arbeidsperiode både før, under og etter ekstremværet Hans.

– Vi er fortsatt ikke ferdige med oppryddingen etter ekstremværet, og det er ingen tvil om at helgens varslede styrtregn vil forsinke det arbeidet, sier Stensrud.

– Nå seler vi ytterligere på for å sjekke grøfter og stikkrenner, og vi får ut ekstra gravemaskiner, hjullastere og spylebiler for å være best mulig forberedt på neste runde, legger han til.