FHI: Snus øker sjansen for å kutte ut røyken

En studie av 1400 norske røykere fant at snus var det hjelpemiddelet som økte sjansen mest for å slutte å røyke. Foto: Erlend Aas / NTB

NTB

Mange som røyker ønsker å slutte, men får det ikke til. Nå viser en ny studie at snus er det hjelpemiddelet som øker sjansen mest for å slutte å røyke.

I Norge røyker 15 prosent av befolkningen. Internasjonale studier tyder på at 40 prosent av røykerne prøver å slutte hvert år, men at bare en av tre som prøver, klarer det.

Nå viser en ny studie av 1400 norske røykere at snus kan være en effektiv måte å slutte å røyke på for mange røykere, skriver Folkehelseinstituttet ( FHI )

– Selv om det er bekymringer knyttet til snusbruk blant ungdom, kan det være et verdifullt hjelpemiddel for voksne som ønsker å slutte å røyke, sier Ingeborg Lund, forsker ved FHI.

Hun understreker at det beste for helsen er å verken røyke eller snuse.

Personene som brukte snus for å slutte med røyk, hadde mer enn to ganger så stor sannsynlighet for å greie å slutte som de som prøvde å slutte uten hjelpemidler.