NTB

Rørosbanen, som siden mandag har vært stengt på grunn av store nedbørsmengder, ble fredag åpnet for trafikk.

Mye regn, flom og jordras i Trøndelag sørget for at Rørosbanen mellom Røros og Støren har vært stengt for togtrafikk siden mandag. Ved 9-tiden fredag var strekningen igjen åpnet for trafikk, melder Bane Nor.