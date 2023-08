Universitetet i Oslo holder informasjonsmøter etter knivhendelsen

En mann i 20-årene er siktet for drapsforsøk etter en knivhendelse i en bygning tilknyttet Universitetet i Oslo på Majorstuen. Foto: Frederik Ringnes / NTB Les mer Lukk

NTB

Fredag vil det bli avholdt to informasjonsmøter ved Universitetet i Oslo etter at to ansatte skal ha blitt utsatt for et knivangrep på Majorstuen torsdag.