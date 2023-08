Nordmenn reiste som aldri før i 2. kvartal

NTB

Nordmenn dro på 7,7 millioner reiser i løpet av 2. kvartal. Det er det høyeste antall reiser som er målt i reiseundersøkelsen for et 2. kvartal, ifølge SSB.

– Svak krone, prisvekst og høyere rentenivå ser ikke ut til å ha lagt noen demper på nordmenns reiselyst i årets 2. kvartal, sier seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå ( SSB ) SSB Kristin Aasestad.

Tall fra reiseundersøkelsen viser at 5,7 millioner av reisene var i eget land, mens 2 millioner reiser til utlandet i løpet av april, mai og juni i år. Tallene er de høyeste som er målt for et 2. kvartal i undersøkelsen, og det er økningen i Norges-reiser som bidrar mest til veksten.

Tallene viser også at utgiftene ved reise økte. I 2. kvartal brukte nordmenn 47 milliarder kroner, en økning på 4,7 milliarder kroner fra samme kvartal i fjor.

Aasestad sier veksten bør sees i lys av den høye prisveksten både hjemme og ute.

– Det er verdt å merke seg at mens antall reiser økte med 2,3 prosent, økte utgiftene til reiser med 11,2 prosent fra 2. kvartal i fjor til år, sier Aasestad.