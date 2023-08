Landbruksministeren vil ha eplesvar fra Bama

Fruktgrossisten Bama skal fase ut flere norske epletyper til fordel for to nye sorter. Nå vil landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) ha et møte om saken.