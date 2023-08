NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Trump pågrepet og løslatt i Georgia

USAs tidligere president Donald Trump ble i natt norsk tid pågrepet og deretter løslatt i Georgia, der han er tiltalt for forsøk på valgfusk. Trump fløy fra New York til Atlanta og kjørte rett til Fulton fylkes fengsel.

I prosessen ble det også tatt et såkalt mugshot, de karakteristiske bildene som tas av pågrepne mange steder i USA. Hovedpersonen selv står fast ved at han ikke har gjort noe galt og mener det er prosessen mot ham som er innblanding i valget.

SpaceX-oppskyting til ISS avlyst

Dagens planlagte oppskyting av fire astronauter til Den internasjonale romstasjonen er avlyst, melder danske BT. Nasa bekrefter at det ikke blir noen oppskyting fredag. De skriver på X/Twitter og at det første mulige tidspunktet for å sende av gårde kapselen med de fire astronautene er natt til i morgen lokal tid – klokken 9.27 norsk tid.

Danske Andreas Mogensen er en av astronautene som nå må bli igjen på jorden en dag ekstra. I tillegg skulle japanske Satoshi Furukawa, russiske Konstantin Borisov og den amerikanske kommandøren Jasmin Moghbeli blitt skutt opp fra Kennedy Space Center i Florida fredag.

Russland hevder Ukraina skjøt rakett

Det russiske militæret hevder Ukraina forsøkte å angripe sivile mål på russisk jord med en rakett. Russerne hevder også å ha skutt ned droner ved Krim.

En ombygd S-200-rakett ble ødelagt av russiske luftvernsystemer over regionen Kaluga, som grenser til Moskva, sier forsvarsdepartementet i Russland. Beboere i regionen og i Tula har lagt ut meldinger i sosiale medier om at de har hørt eksplosjoner i løpet av natten, skriver det russiske nettmediet Baza.

Mistenkt påsatt bilbrann i Oslo

Det brant i natt i en bil i Ensjøveien i Oslo. Politiet mistenker at brannen er påsatt. Oslo politidistrikt meldte om brannen noe etter klokka 23.

– Bilen var overtent, men er nå slukket. Ingen personer er kommet til skade. Vi mistenker at brannen er påsatt, melder operasjonssentralen.

En skadd i sparkesykkelulykke i Oslo

En person er skadd i en ulykke med elsparkesykkel i Grefsenveien i Oslo. Det var ingen andre involvert. Oslo-politiet meldte om ulykken rett før midnatt.

– Den skadde får nå hjelp av ambulanse. Vedkommende er en del skadd, men ikke kritisk, opplyser operasjonssentralen.

Hovland i delt ledelse: – Jeg var tålmodig

Viktor Hovland slet med birdieputtene, men spilte en kontrollert åpningsrunde i den siste turneringen i PGA-sluttspillet. I PGA-touren i Atlanta deler han førsteplassen. Runden ble avsluttet i natt norsk tid. Nordmannen gikk den første runden to slag under par. Han var ikke over par på noen av hullene.

– Selv om jeg fortsatte med bra slag og ikke ble belønnet for det, fikk jeg ikke hetta eller tok sjanser jeg ikke skal ta. Jeg var tålmodig, sa Hovland ifølge nyhetsbyrået Reuters. Vinneren av turneringen kan innkassere hele 190 millioner kroner.