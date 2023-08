Nesten 1 av 3 barnehagelærere ser for seg å slutte i jobben i løpet av 1–3 år

NTB

I en undersøkelse gjennomført for Utdanningsforbundet blant 4600 barnehagelærere, svarer 29 prosent at de ser for seg å slutte i jobben i løpet av 1–3 år.