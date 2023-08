Bil kjørte inn i busstopp i Oslo

NTB

To menn er skadd etter at en bil kjørte inn i et busstopp ved Ikea Furuset i Oslo torsdag. I tillegg oppholdt en kvinne med et barn seg ved skuret. Skadeomfanget er ukjent.