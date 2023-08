Zelenskyj: Samtaler om ukrainsk fredsplan skal holdes i Oslo

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj takker Norge for støtten og sier en av de neste rundene med samtaler om den såkalte fredsformelen, skal holdes i Oslo.

Zelenskyj ga i meldingen på X/Twitter torsdag ingen detaljer om samtalene.

I samtalene bekreftet statsminister Jonas Gahr Støre at Norge vil gi F-16-fly til Ukraina.

– I samtalen takket jeg statsminister Støre og alle nordmenn for deres støtte. Det ville også gledet oss å kunne holde en av de neste rundene med Fredsformel-samtaler i Oslo, skriver Zelenskyj på X/Twitter.

Den ukrainske presidenten lanserte i november i fjor det han kaller en fredsformel i ti punkter for å få en slutt på krigen.

Tidligere i august var Saudi-Arabia vertskap for Ukraina-samtaler. Norge var blant rundt 40 land som var representert. Det var Ukraina som tok initiativ til fredsforumet i håp om å vinne større internasjonal støtte i krigen mot Russland, som ikke var invitert.

Under pressekonferansen med Støre, sa Zelenskyj at Norge har tatt en aktiv rolle i arbeidet med en fredsplan.

– Vi hadde møter på rådgivernivå i København og i Jeddah. Vi ønsker velkommen en neste runde med samtaler i Oslo, sa han.

Zelenskyj kunngjorde i fjor vilkårene for igjen å møte russerne til forhandlinger: Full tilbaketrekking av russiske styrker, respekt for FN-pakten, kompensasjon for samtlige ødeleggelser under krigens gang, straffeforfølgelse for alle krigsforbrytelser, samt en sikkerhetsgaranti for framtida.