Støre: Norge ventet på grønt lys fra USA før kampflydonasjon

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre sier Norge bestemte seg for å donere kampfly til Ukraina etter at USA ga tommel opp i forrige uke.

Torsdag ble det kjent at Norge skal gi F-16-fly til Ukraina. Trolig er det snakk om færre enn ti fly.

– Vi gjør to F-16-fly tilgjengelige for opplæring og ser på om resten – ikke mange, men noen – kan overføres til dere. Vi gjør det etter at USA ga grønt lys i forrige uke. Dette er amerikansk teknologi, så vi trengte å få grønt lys, sier Støre på en pressekonferanse med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv torsdag ettermiddag.

Amerikanske myndigheter signaliserte i forrige uke at de vil godkjenne at F-16-fly blir sendt til Ukraina. Kort tid etter ble det kjent at både Danmark og Nederland donerer kampfly til landet.

I mai ga USAs president Joe Biden grønt lys til opplæringen av ukrainske piloter i bruken av F-16-flyene. Norge deltar i opplæringsprogrammet.

Støre sier regjeringen vurderer når og hvordan kampflyene fra Norge skal doneres.

Norge har 57 F-16-fly som er i ferd med å erstattes av de mer moderne F-35. 32 av flyene er solgt til Romania og 12 til USA. De resterende flyene er foreløpig ikke solgt.