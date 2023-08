Mann i 20-årene siktet for drapsforsøk etter UiO-knivstikking

En mann i 20-årene er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på et UiO-bygg i Oslo. Ifølge Mannen nekter straffskyld for drapsforsøk.

– Vi har en formening om hendelsesforløpet og har gjennomført innledende avhør, uten at jeg vil gå i detalj på disse, opplysterkrimleder Morten Karlhagen i Oslo-politiet til NTB torsdag kveld.

Det var torsdag ettermiddag to lærere ble skadd ble skadd i en knivepisode på et bygg som tilhører Universitetet i Oslo (UiO). Den ene ble først betegnet som kritisk skadd, men vedkommende er nå utenfor livsfare, ifølge Karlhagen. Den andre læreren ble lettere skadd og kjørt til legevakt.

– Vi har ingen opplysninger om at flere personer skal være involvert i hendelsen, sier Karlhagen.

Nekter straffskyld

Mannen i 20-årene er siktet for drapsforsøk, men nekter straffskyld.

Det opplyser hans forsvarer, advokat Petar Sekulic, til Dagbladet etter å ha snakket med mannen seint torsdag kveld.

– Han erkjenner ikke straffskyld for drapsforsøk, sier Sekulic til avisen.

Politiet har tidligere sagt at mannen knytter seg til handlingen.

Politiet varslet om hendelsen klokka 15.50 torsdag, og opplyste i kjølvannet av hendelsen at det er en lærer/elev- relasjon mellom de involverte. Det var personer på stedet som tok kontroll på gjerningsmannen.

– Krevende og dramatisk

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, sier til NTB at knivhendelsen er svært krevende og dramatisk.

– Dette er en sjokkerende hendelse for alle. Jeg skjønner at den kan virke svært krevende og dramatisk. Vår oppgave blir hovedsakelig å ta vare på alle som er berørt av det som har skjedd, sier Stølen.

Rektoren kan ikke huske at det har skjedd lignende hendelser ved universitetet tidligere.

– Her og nå kan jeg ikke huske at det har skjedd noe lignende her før. Derfor blir det viktig for oss å trygge studentene på at UiO er en trygg plass å studere. Vi vil åpne mulighetene for at de som ønsker det skal kunne få noen å prate med, sier Stølen.

Rystet statsråd

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) mener, i likhet med Stølen, at hendelsen er svært trist og rystende.

– Det er en forferdelig hendelse som har skjedd på Universitetet i Oslo i dag. Mine tanker går til de rammede, deres pårørende og de som er berørt av hendelsen. At noe slikt kan skje på et av våre universiteter er rystende og svært trist. Jeg har snakket med rektor ved Universitetet i Oslo for å uttrykke min sterke medfølelse i en krevende situasjon, sier hun til NTB.

– Dersom de har behov for støtte fra Kunnskapsdepartementet, vil vi gjøre det vi kan for å bistå, sier hun.