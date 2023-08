Politiet vil donere utgåtte tjenestevåpen til Ukraina

NTB

Politidirektoratet vil sende politiets utgåtte tjenestevåpen til Ukraina.

– Vi jobber for at tjenestevåpen som er brukt av politiet og som skal skiftes ut, kan doneres til Ukraina i stedet for å bli destruert, forteller politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding torsdag.

Arbeidet gjennomføres sammen med justis- og beredskapsdepartementet.

− Saken er politisk avklart, men det gjenstår noen praktiske spørsmål som først må avklares nærmere. Dette handler i hovedsak om logistikk og sikkerhet knyttet til gjennomføringen av en slik oversendelse, fortsetter Bjørnland.