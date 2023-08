Støre besøkte Butsja: – Det gir et mektig inntrykk

Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte Butsja under sitt besøk i Ukraina torsdag. Gaten han står i og bebyggelsen rundt, ble i stor grad ødelagt under den russiske invasjonen i fjor. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte torsdag Kyiv-forstaden Butsja, som i fjor ble rammet av en forferdelig massakre. Der fikk han høre om gjenoppbyggingen.

– Det gir et veldig mektig inntrykk, sier Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB i Butsja.

I fjor ble forstaden rundt 15 kilometer utenfor Kyiv åsted for en av Ukraina-krigens verste forbrytelser etter at Russland inntok byen 27. februar i fjor. Over 400 sivile ble funnet drept, flere av dem nedgravd i massegraver i skogholt i nærheten av Butsja.

Butsja ble gjenerobret etter en drøy måned, og arbeidet med gjenoppbygging begynte kort tid etterpå.

– Det var en forferdelig, grufull tragedie da russiske soldater gikk fra hus til hus, og det lå lik igjen i gatene her. Det er ikke mange spor igjen av det her nå, og det skyldes den intensive gjenoppbyggingen som Norge også har vært med på å støtte, sier Støre.

Maksimalt trykk på gjenoppbygging

Under statsministerens besøk i Kyiv-forstaden snakket han med ordfører Anatolij Fedoruk og Ukrainas infrastrukturminister Oleksandr Kubrakov.

I gaten i byen som i fjor ble verdenskjent da det etter gjenerobringen ble publisert bilder av ødelagte russiske stridsvogner og lik, er det i dag lagt ny asfalt, og de aller fleste tegnene etter de grufulle scenene som utspilte seg her, er i dag borte.

Gaten har fått ny asfalt, og husene som ble skadet, er blitt satt i stand igjen.

Ordfører Anatolij Fedoruk fortalte Støre blant annet om gjenoppbyggingsarbeidet.

– Ukrainerne har satt et maksimalt trykk på å gjenoppbygge for å gi signal til folk som ble rammet her, om at det finnes en framtid, og at de kan komme tilbake, og det har de i stor grad gjort, sier Støre.

Støre var også innom kirken i byen.

Ble stoppet i Butsja

Russiske styrker inntok Butsja kun tre dager etter at de invaderte Ukraina, og det er første gang Støre besøker byen.

– Dette er en liten halvtimes kjøretur fra Kyiv. Du kan stå med kikkert og se høyblokkene i Kyiv. Men her ble de stoppet, og det sier også noe om motstanden som var, sier Støre.