Politiet etter drapet på Jonas Henriksen: Naturlig å se på om vi har gjort en god nok jobb

NTB

Det kan bli aktuelt for politiet å se nærmere på om jobben som ble gjort med situasjonen til Jonas Aarseth Henriksen før han ble drept, var god nok.

Det bekrefter politiadvokat Tine Henriksen i Sørøst politidistrikt overfor VG. Fortsatt er ingen siktet eller pågrepet for drapet på Ringerike i forrige uke.

Drepte Jonas Aarseth Henriksen (30) har hatt status som fornærmet i en rekke saker før han ble drept for en uke siden. Ingen av sakene er oppklart eller avgjort i rettssystemet, til tross for at Henriksen gjentatte ganger skal ha varslet politiet om hærverk, ildspåsettelser og vold.

Etter at han ble drept, er sakene han var fornærmet i på nytt aktuelle. Politiet gjennomgår dem nå for se om de kan settes i sammenheng med drapet.

– Vårt hovedfokus nå er å finne ut av hvem som står bak handlingene, og hva som nærmere har skjedd. Det er naturlig i ettertid å gjøre en vurdering av om politiet har gjort en god nok jobb opp mot avdøde, men det må vi komme tilbake til ved en senere anledning, sier Henriksen til VG.