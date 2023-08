En sjette person er siktet i drapssak i Lørenskog

Seks personer er siktet etter at en mann ble funnet død i Lørenskog fredag 28. april. Arkivfoto: Annika Byrde / NTB

NTB

En 25 år gammel mann er siktet for medvirkning til drap etter at en mann ble funnet død i Lørenskog i april. Siktede satt på tidspunktet i varetekt for et ran.