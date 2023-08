Reglene for handikap-kort revurderes

Regler for handikap-kort skal gjennomgås av Statens vegvesen. Illustrasjosfoto: Jon Olav Nesvold / NTB

NTB

Regjeringen skal gjennomgå reglene for såkalte HC-kort, som gir parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

– Det er på tide med en totalgjennomgang av forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede, slik at vi får et oppdatert og balansert regelverk, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding.

Han har gitt Statens vegvesen oppdraget om å gjennomgå reglene. Oppdaterte retningslinjer skal være ferdigstilt innen 1. desember i år.

Endringene er etterspurt. Flere påpeker forskjeller i kommunenes tildelingspraksis og har pekt på behovet for et klarere og mer forutsigbart regelverk, ifølge departementet.