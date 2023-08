Artisten varsler en «intens kamp».

Den siste tiden har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mottatt 59 klager mot planer om utbygging av en 285 meter høy test-vindturbin i Gulen kommune. En av de som har kommet med innsigelser er Kurt Nilsen (44).

Prosjektet drives av det familieeide industrikonsernet Wergeland Group AS.

Nilsen eier en hytte i Halsvik i Gulen kommune som ligger rundt 900 meter fra den planlagte vindturbinen, og han er langt fra fornøyd med utbyggingsplanene.

– Ord er ikke sterke nok for raseriet og fortvilelsen over det som denne forhatte vindturbinen kan medføre. For oss, natur, dyreliv, landskap, kultur og sjelefred, skriver han i sin uttalelse til NVE ifølge TV 2.

Artisten varsler en «intens kamp» dersom planene om det han omtaler som et «galskapsprosjekt av hensynløst profittjag» ikke stoppes.

– Hvis dette monsteret kommer opp, så vil nemlig ingen av oss orke å være her. Og det er godt kjent fra andre som har lidd en slik skjebne, at det vil få andre heller.