Norwegian tjente 538 millioner kroner før skatt i andre kvartal

NTB

I andre kvartal i 2023 hadde Norwegian et driftsresultat på 651 millioner kroner. Resultatet før skatt ble 538 millioner kroner.

– Kvartalet har vist at vi er godt satt opp for å øke kapasiteten og levere solid operasjonell drift som et av de beste flyselskapene på punktlighet og regularitet i Europa, sier konsernsjef Geir Karlsen i en pressemelding.

I april, mai og juni hadde Norwegian 5,6 millioner passasjerer, som er en oppgang fra samme periode i fjor da flyselskapet hadde 5 millioner passasjerer.