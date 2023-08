Regjeringen åpner ti nye polititjenestesteder i 2024

NTB

Regjeringen åpner ti nye polititjenestesteder neste år, opplyser justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

De ti stedene er Sørumsand, Rakkestad, Karlsøy, Kvinesdal, Levanger, Nesodden, Sør-Odal, Vaksdal, Åseral og Hemsedal (vintersesong).

Regjeringen lovte i Hurdalsplattformen å åpne 20 polititjenestesteder.

I fjor sommer ble det kjent at Magnormoen skulle få et nytt polititjenestested. I januar la regjeringen fram en liste på ytterligere ni fordelt over hele landet. Noen av disse har allerede åpnet, mens andre blir åpnet i løpet av året.

Mehl og finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum hadde innkalt til pressekonferanse onsdag for å kunngjøre hvilke ytterligere kommuner som er valgt ut.

Noen av polititjenestestedene er nyopprettelser, mens andre er gjenåpning av tjenestesteder som tidligere er lagt ned.