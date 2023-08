Jonas Aarseth Henriksen ble funnet drept i egen bil

Onsdag kom det frem nye opplysninger om drapet i Ringerike.

True crime-podkasten «Avhørt» møtte avdøde Jonas Aarseth Henriksen seks dager før han ble drept. Nå er første del av podkastserien publisert.

– Det er jo kjipt at det må ut på en podkast og sånn, det er jo ikke det man har lyst til i livet. Men man må jo bare ta den hjelpen man får og kanskje hvis folk får høre hele greia, og de sitter og vet noe, at de kanskje vil komme med noen ordentlige tips, sa Henriksen til «Avhørt».

Ifølge podkasten ble Henriksen funnet drept i bilen sin ved hytta. Også NRK får bekreftet dette. Ingen oppgir kilde for opplysningen, og politiet har ikke kommentert disse opplysningene.

I podkasten snakket Henriksen blant annet om at en bobil utenfor bedriften hans skal ha blitt angrepet med en brannbombe og den oppbrente betongbilen hans.

Eier ikke hytta

Henriksen fortalte at han har vært utsatt for 14 «hendelser» fra og med i mars, foruten brannene.

Det var 17. august at 30-åringen ble funnet død i nærheten av en hytte i Nes i Ådal. Saken ble først etterforsket som et mistenkelig dødsfall, men etter å ha fått den foreløpige obduksjonsrapporten, oppgir politiet nå at de er sikre på at Henriksen ble drept.

– Han er ikke eier av hytta i Ådal. En del av etterforskningen går ut på å undersøke omstendighetene rundt hytta, og hvorfor han var der, sier politiadvokat Tine Henriksen til NTB..

Sammenlignes med Lørenskog-saken

Politiet har sperret av området rundt en hytte i Nes i Ådal der 30 år gamle Jonas Aarseth Henriksen ble funnet drept. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Les mer Lukk

Samtidig arbeider politiet med å sjekke om drapet kan ha sammenheng med gamle saker, der Jonas Aarseth Henriksen har hatt status som fornærmet. Det dreier seg om flere uoppklarte straffesaker, bekrefter politiadvokaten.

NRK har blant annet rapportert om at det flere steder i Hønefoss var tagget «Tyster Jonas» før han ble funnet død, samt at en bobil utenfor bedriften til Henriksen skal ha blitt angrepet med en brannbombe i juli for to år siden.

Krimekspert, forfatter og tidligere politietterforsker, Jørn Lier Horst, mener det er lenge siden vi har hatt en lignende sak i Norge.

– Det er en jakt på en ukjent gjerningsperson. Hvis det er slik at det ikke er noen navn på blokka hos politiet nå, står vi overfor en etterforskning i Lørenskog-mysteriet-skala, sier Horst til TV 2.