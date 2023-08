NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, onsdag 23. august.

Åpning av havvindpark i Nordsjøen

Kronprins Haakon åpner onsdag verdens største flytende havvindpark, Hywind Tampen, i Nordsjøen. Også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) deltar. Åpningen skjer på Gullfaks C-plattformen i Nordsjøen. Parken på elleve flytende vindmøller er den største i sitt slag til nå. Den skal forsyne anleggene på Gullfaks- og Snorre-feltene med rundt 35 prosent av strømmen de bruker.

Pressekonferanse om politiet

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har innkalt til pressekonferanse på Sørumsand om politiet. Hva de skal offentliggjøre er ikke kjent. Også ordfører i Lillestrøm Jørgen Vik (Ap) vil være tilgjengelig for mediene.

Indisk romfartøy skal lande på månen

Det indiske månefartøyet Chandrayaan-3 skal etter planen i dag lande ved månens sørpol, fem uker etter at det ble sendt ut i verdensrommet. Ifølge det indiske romfartsbyrået fungerer systemene perfekt og det er ikke ventet noen problemer som kan utsette månelandingen. Det russiske månelandingsfartøyet Luna-25 krasjet på månen lørdag.

Friidretts-VM: Ingebrigtsen og Nordås i 1500 meter finale

Det er duket for en kjempefinale på 1500 meter i friidretts-VM. Gullfavoritt Jakob Ingebrigtsen og medaljekandidat Narve Gilje Nordås er begge med. Ingebrigtsen kommer til VM-finalen med et revansjønske etter at han ble nummer to i Eugene i fjor. Nordås, som trenes av Ingebrigtsens far, Gjert Ingebrigtsen, har levert flere sterke resultater og er medaljekandidat i Ungarn.

Warholm gullfavoritt i VM-finale

Karsten Warholm er storfavoritt i VM-finalen på 400 meter hekk. 27-åringen har tidligere i år vært utilnærmelig og er VM-favoritt i Budapest. Nordmannen ble verdensmester i 2017 og 2019. Warholm løp i semifinalen inn til 47,09, som var raskeste tid i de tre semifinaleheatene. Warholms hovedrivaler, Rai Benjamin fra USA og brasilianske Alison dos Santos, tok seg komfortabelt til finale da de ble nummer én og to i sitt heat. Benjamin hadde nest raskeste tid med 47,24, mens dos Santos klokket inn på 47,38

Molde møter tyrkisk storlag i mesterligakvalifisering

Billett til den pengestinne mesterligaen ligger i potten når Molde skal ut mot den tyrkiske storklubben Galatasaray i to kamper. Det første møtet finner sted i Molde onsdag, mens returkampen spilles i Istanbul tirsdag 29. august. Vinneren av de to kampene sammenlagt skal spille i den gjeveste klubbturneringen i verden og kan vente seg enorme inntekter. Forrige sesong fikk hvert lag i turneringen minst 183 millioner kroner før en eneste gruppekamp var spilt. Molde er uansett sikret puljespill i europaligaen.