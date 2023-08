Norsk Industri vil stramme inn reglene etter Finnes-epost

Stein Lier-Hansen er direktør i Norsk Industri. Arkivfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Les mer Lukk

NHO-organisasjonen Norsk Industri vil stramme inn de interne reglene for bruk av jobb-epost. Det skjer etter at Sindre Finnes sendte et omdiskutert notat.