Store mengder pukkellaks svømte forbi felle i Tanaelven

NTB

Forsker anslår at rundt 120.000 pukkellaks svømte forbi fella til Miljødirektoratet i Tanaelven i sommer.

Forsker Panu Orell ved det finske naturressurssenteret, som driver en sonar to mil oppstrøms for fella i Tanaelva, sier til NRK at han har merket en tydelig økning i pukkellaks til tross for fella.

– Jeg anslår at omtrent 120.000 pukkellaks har svømt forbi her, sier han.

Forskeren mener ledegjerdet på den vestre siden av elva ikke hindret fisk fra å svømme forbi.

Det er Veterinærinstituttet som har drevet fella på oppdrag fra Miljødirektoratet. Direktoratet meldte tidligere i sommer at fella ikke fungerte optimalt, og i forrige uke ble den tatt ned.

– Når såpass mye fisk har gått forbi det vestre løpet, må vi være ærlige og si at vi ikke kan si oss fornøyd med det, sier seniorrådgiver Roy Langåker til kanalen.

230.000 pukkellakser er i år fjernet fra elvene i nord. I Tanaelva ble det kun tatt ut 7666 pukkellaks.