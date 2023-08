Person knivstukket i ansiktet på Sortland, opplyser politiet

NTB

En person ble tirsdag knivstukket flere ganger i ansiktet på Sortland. Vedkommende ble ikke livstruende skadd.

Politiet i Nordland opplyser på X/Twitter at en person tirsdag kveld ble knivstukket flere ganger i ansiktet.

Vedkommende ble fraktet til legevakt med ambulanse og skal ikke være livstruende skadd.

– En mistenkt person ble pågrepet av politiet etter en kort politiaksjon, skriver politiet i meldingen.

Politiet ønsker ikke å opplyse nærmere om hvor dette skjedde, annet enn i Sortland, skriver VG.

Foranledningen er foreløpig uklar.

– Det er ikke snakk om blind vold, det har vært en situasjon like forut for hendelsen, men for politiet er dette foreløpig uklart, sier operasjonsleder Kjetil Kolaas til avisen.

Saken oppdateres.