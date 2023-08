Politiet: Person døde i arbeidsulykke i Førde

NTB

En utenlandsk statsborger i slutten av 30-årene døde tirsdag i en arbeidsulykke i Førde.

Vest politidistrikt opplyser at de fikk melding fra Førde sentralsykehus klokken 18.14 om at en pasient tidligere på dagen var brakt til sykehuset etter en arbeidsulykke.

Personen døde på sykehuset.

Ifølge politiet er det trolig er snakk om en fallulykke som har skjedd på en byggeplass i Angedalen i Førde.

– Avdøde er en utenlandsk statsborger i slutten av 30-årene. Vi har ikke fått bekreftet om avdødes pårørende i hjemlandet er varslet, skriver politiet.

Politiet opplyser at de er i kontakt med arbeidsgiver og ansvarlige for byggeplassen, og at kommunalt kriseteam er varslet for å følge opp avdødes kolleger.

Vi har opprettet sak og gjort undersøkelser på stedet. Dette arbeidet vil fortsette onsdag.