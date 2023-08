Salgshopp på fisk etter priskutt hos dagligvarekjeder

NTB

Både Kiwi og Rema 1000 rapporterer om økt salg av fiskeprodukter etter at de sammen med Coop Extra kuttet fiskeprisene mandag.

Kommunikasjonssjef Nora Mile Helgesen i Kiwi sier til DinSide at de opplever en stor salgsøkning.

– Vi har økt salget av fisk med nesten 50 prosent. Det er salget i går sammenlignet mot salget mandag i forrige uke. Ser vi mot fjoråret er økningen enda høyere, da er den 55 prosent totalt for fisk. Fryst fisk har den største økningen mot i fjor, med hele 90 prosent, sier Helgesen.

Også hos Rema 1000 har salget av fisk økt. 40 prosent mer fisk og sjømat ble solgt mandag denne uken sammenlignet med tilsvarende mandag i fjor. På dypfryste fiskeprodukter økte salget med 84 prosent. Aller størst var økningen i salget av fiskekaker, som steg med 96 prosent, opplyser kjeden til avisa.

Coop Extra mener det er for tidlig å si om de er en endring i kundenes handlevaner, men at også de så en økning i salget mandag.

Det var lørdag at det ble kjent at Kiwi ville kutte prisen på fisk tilsvarende momsen på 20 prosent. Like etter hang Rema 1000 og Coop Extra seg på kampanjen.

Siviløkonom og forfatter Anders Nordstad har reagert på at priskuttet ikke er større siden prisene har falt med 42 prosent på råvarebørsen Fish Pool siden midten av mars. Kiwi har på sin side sagt at innkjøpsprisen deres ikke sammenfaller med prisene på Fish Pool, som er en markedsplass for kjøp og salg av laksekontrakter.