Salmar-eieren raser mot lakseskatten – truer med Norge-exit

NTB

Salmar-eier Gustav Witzøe langer på ny ut mot lakseskatten og truer med å flytte fra Norge. – Foreløpig biter vi oss fast i håp om ny regjering, sier han.

Uttalelsene kommer i årsberetningen til Witzøe-familiens Kverva-konsern og er gjengitt av blant annet Dagens Næringsliv , Finansavisen og E24. Kverva-konsernet består av over hundre selskaper innen havbruk og oppdrett, hvor det største er Salmar.

– Ennå har ikke de som skal være våre fremste tillitspersoner, fått gleden av å jage noen av konsernets eiere ut av landet. Hva fremtiden bringer, vet ingen. Heller ikke om våre eieres bostedsadresse, sier Witzøe.

Stortinget vedtok den såkalte lakseskatten 31. mai i år. Den innebærer en særskilt skatt på 25 prosent på grunnrenten i oppdrett av ørret og laks.

– Det var en trist dag for alle verdiskapende miljøer i Norge. Et kraftig sugerør inn i bedriftene ved grunnrenteskatten, som har en innretning og et nivå som ingen av våre utenlandske konkurrenter er utsatt for, fortsetter Salmar-eieren.

– Foreløpig biter vi oss fast, i håp om en ny regjering og et nytt flertall på Stortinget om to år, sier Witzøe.

Årsregnskapet viser at Kverva-konsernet hadde samlede driftsinntekter på 27,9 milliarder kroner i 2022. Året før var omsetningen på 22,9 milliarder kroner. Resultatet før skatt var nærmest uendret på 3,2 milliarder kroner.