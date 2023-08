Flere virksomheter rammet av dataangrepet i juli

NTB

Flere norske virksomheter ble i tillegg til tolv departementer utsatt for et hackerangrep i juli, ifølge NSM. Direktoratet har avdekket flere svakheter.

Rundt tjue norske selskaper ble rammet av angrepet som ble kjent i juil, bekrefter direktør Sofie Nystrøm i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) overfor Dagens Næringsliv. Hun ikke vil si om de er offentlige eller private.

24. juli ble det kjent at tolv departementer var rammet av et hackerangrepet, der hackere hadde tilgang til en IKT-plattform brukt i regjeringsapparatet i minst to måneder, fra april til juli i år.

– Først og fremst er det veldig mange som er sårbare, hvis vi tar det store perspektivet først. Og så er det andre virksomheter som også er kompromittert, sier Nystrøm.

Hackerne utnyttet en svakhet som ikke er kjent for sikkerhetsmiljøene fra før, og som benyttes av avanserte aktører for målrettet hackingvirksomhet.

Tilgangen hackerne skaffet seg, ble brukt for å få tilgang til flere virksomheter enn det som hittil har vært kjent, skriver DN. Nystrøm sier at de forventer flere angrep, både nasjonalt og internasjonalt.