Tidligere ansatt vant søksmål mot Ikea

NTB

Ikea er dømt til å betale 636.000 kroner i erstatning til en tidligere ansatt. Oslo tingrett slo fast at mannen ble urettmessig oppsagt.

Mannen skal først ha blitt fratatt ulike verneombudsverv før han ble oppsagt, skriver Frifagbevegelse.

Han ønsket derfor økonomisk erstatning og jobben tilbake. Under rettssaken i mai sa han imidlertid at han ikke ville ha jobben tilbake. Dommen fra Oslo tingrett fastslår at mannen ble urettmessig sagt opp og at beslutningene om å fra ta verneombudsvervene var ugyldige.

– Hvis verneombud ikke kan ytre seg kritisk om arbeidsforholdene, vil det skape et dårlig arbeidsmiljø for ansatte i Norge og bedrifter, og arbeidstakere vil være skadelidende, sier LO-advokat Katrine Hellum, som representerte mannen i rettssaken.

Ikea sier de kommer til å gå gjennom dommen og vurdere hvorvidt de ønsker å anke utfallet.

– Vi respekterer rettens avgjørelse i saken og er glade for at retten mener at Ikea ikke har utsatt vedkommende for utilbørlig behandling, skriver pressesjef Stine Odland i Ikea Norge i en epost. Hun legger til at Ikea hele tiden har ansett saken som en personalsak.