Her er årets «Farmen»-deltakere

Tirsdag kunngjorde TV 2 hvem som skal delta i den 19. sesongen av «Farmen». I år gjør også TV 2 store endringer.

I den nyeste sesongen av «Farmen», skal 14 deltakere reise 100 år tilbake i tid. Årets tema, fiske- og sjømannsliv, skal gi seerne et innblikk i hvordan nordmenn gjorde havets fristelser til økonomisk gevinst.

I år har innspillingen foregått på Sørlandet, på en liten øy utenfor Kristiansand.

Niklas Baarli (34) returnerer som programleder for sin andre sesong, etter at han for to år siden skapte flere overskrifter med sin deltakelse i «Farmen-kjendis». Baarli har allerede latt seg imponere av sesongens deltakere.

– De er alle sammen helt fenomenale. Vi har jobbet nøye og lenge med å finne de riktige deltakerne. Og det har vi virkelig klart. Alle er helt perfekte, og enkle å bli glad i, sier han til TV 2.

Stor endring

I alle år har «Farmen»-konseptet fulgt et sett med spilleregler. I en pressemelding tirsdag bekrefter programredaktør og direktør for innholdsstrategi i TV 2, Trygve Rønningen, at det vil bli store endringer.

I alle år har regelen vært klinkende klar: Storbonden velger førstekjempe, som må ut i tvekamp. Deretter velger førstekjempen hvem den skal konkurrere mot, men dette valget har tidligere vært basert på kjønn.

Nå blir det alle mot alle i «Farmen».

Dette gjelder ikke bare den kommende «Farmen»-sesongen, men også «Farmen»-kjendis.

– «Farmen» utvikler seg stadig, og vi ser alltid etter nye grep som kan fornye og overraske. Dette gjelder både «Farmen» og våre øvrige programmer. Vi håper at dette nye grepet i «Farmen» kan gi oss både nye konstellasjoner og nye historier å fortelle, sier Rønningen.

Dette er årets deltakere:

Erika Ellingsen (23), fra Stavanger

Bård Kristiansen (52), fra Askim

Kornelia Kløv (25), fra Oslo

Sebastian Eide (33), fra Sotra

Diana Rooz (30), fra Skien

Anders Rydning (37), fra Bærum

Carla Maria Haringstad (30), fra Karmøy

Bent Inge Høiland Rundevold (28), fra Helleland i Egersund

Björk Valnes Atladóttir (28), fra Lakselv

Yassin El Barkani (31), fra Oslo

Charlotte Tigerstedt (53), fra Lillesand

Martin Hals Johannessen (24), fra Lindesnes

Kathrine Jakobsen (41), fra Korsfjord i Alta

Per Georg Johansen (63), fra Fredrikstad