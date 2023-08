Olaug Bollestad, (Krf) her under NRKs direktesendte partilederdebatt på kulturhuset i Arendal.

Krf-lederen forteller at da ektemannen Jan Frode Bollestad plutselig fikk hjerneblødning på en bensinstasjon, sto folk og tok bilder og filmet.

Det var i starten av juli at Jan Frode Bollestad fikk hjerneblødning, mens paret stoppet ved en bensinstasjon på vei til Lillesand.

Krf-leder Olaug Bollestad er selv utdannet intensivsykepleier og skjønte raskt hva som hadde gått galt og ringte 113.

Folk filmet i stedet for å hjelpe

Til VG forteller hun om en ekkel opplevelse i minuttene mens de ventet på ambulansen.

– Det jeg la merke til var at folk satt inne og tok bilder og filmet mens vi sto ute i regnet. Istedenfor å komme ut og spørre om det er noe jeg trenger hjelp til, sier Bollestad til VG.

– Jeg trodde ikke verden hadde blitt sånn, sier hun og forteller at ambulansepersonellet kunne fortelle henne at det dessverre er mer regelen enn unntaket at folk filmer i stedet for å hjelpe når de kommer til et ulykkessted.

Jan Frode Bollestad og Olaug Bollestad under banketten på Grand Hotel etter prisutdelingsseremonien av Nobels fredspris for 2022 i Oslo rådhus. Les mer Lukk

Innstendig bønn

Hun sier at for ektemannen så var hvert sekund livsviktig og kommer med en bønn.

– Hjelp istedenfor å filme. Ring 113 istedenfor å filme. Se om det er noe du kan gjøre, istedenfor å filme, sier hun.

Hun forteller at det nå går bedre med ektemannen. Krf-lederen selv opplevde å besvime i dusjen etter et blodtrykksfall omtrent to uker etter hendelsen. Bollestad var sykmeldt fram til 4. august.