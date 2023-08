Mye regn i Trøndelag: E6 og Rørosbanen stengt

E6 Soknedalstunnelen i Midtre Gauldal i Trøndelag er stengt på grunn av et jordras.

NTB

Det har gått flere mindre jordras sør i Trøndelag som følge av store nedbørsmengder mandag kveld. E6 er stengt, og været har også stengt en omkjøringsvei.

Rørosbanen og flere veier er stengt som følge av uværet.

– Det er begrenset fremkommelighet på flere av sideveiene og noen steder på fylkesvei 30. Vi ber folk holde seg hjemme, skriver Holtålen kommune på sine nettsider.

Ifølge NRK har kommunen også sendt ut SMS-varsel til innbyggerne.

Ordfører Arve Hitterdal sier at de også følger nøye med på elva Gaula.

– Vi er litt avventende. Det er veldig mye vann, og det er noen bekker som har gått over.

Det meldes også om vann i kjellere i Ålen i Holtålen kommune, rapporterer politiet.

Flere jordras

Mye regn har ført til at det har gått flere mindre jordras på fylkesvei 30 og E6 like nord for Soknedalstunnelen i Midtre Gauldal sør i Trøndelag.

Politiet skriver at Vegtrafikksentralen har stengt fylkesvei 30 mellom avkjøringen fra E6, Støren til Røros fram til midnatt.

– Ingen hus er tatt av raset. Det er heller ikke meldt om skadde personer, sier operasjonsleder Else Stokkebø i politiet i Trøndelag til NTB.

Hun opplyser samtidig at de har varslet entreprenør om jordrasene.

Omkjøring ble stengt

Det ble først skiltet omkjøring for E6 på gamle E6 via Soknedal sentrum, men rett før klokken 20 ble også denne strekningen stengt.

Ny omkjøring går via fylkesvei 65 Orkanger til Meldal og fylkesvei 700 til Berkåk.

Det er også mye vann i nærheten av E6 nord og sør for Fagerhaug i Oppdal kommune, melder politiet i Trøndelag.

Rørosbanen er også stengt mellom Støren og Røros.

Sendte ut farevarsel

Tidligere mandag ble det sendt ut gult farevarsel for styrtregn for deler av Innlandet, Trøndelag og Møre og Romsdal.

– Lokalt ventes det 20 millimeter nedbør i løpet av en time mandag kveld, står det i farevarselet.

Vakthavende meteorolog Siri Wiberg ved Meteorologisk institutt sier til NTB at farevarselet varer til klokken 22 i kveld.

– Ser vi på prognosene nå, så ser det ut til at nedbøren vil avta utover kvelden, så vi håper at det stemmer, sier Wiberg.